Des épreuves du bac modifiables à la dernière minute : le désarroi des futurs bacheliers

Conséquence de la crise sanitaire : en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France, le bac 2021 sera modifiable jusqu'à quinze jours avant le début des épreuves. Une ordonnance parue le 24 décembre autorise en effet le gouvernement à modifier les règles jusqu'à la toute dernière minute. Parents d'élèves et lycéens dénoncent un coup bas.

Cette nouvelle source de stress, Marie s'en serait bien passée. Élève en terminale, elle est déjà en pleine révision du bac. Alors quand elle apprend que ce qu'elle est en train de préparer pourrait devenir caduc à deux semaines des épreuves, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. "C'est très compliqué pour se préparer puisque personne ne semble savoir comment ça va s'organiser", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "C'est déjà très dur avec le confinement, donc forcément, ça n'aide pas de ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé."

"Ça ne sert plus à rien de se préparer"

Même appréhension chez les parents. Quid, par exemple, de l'épreuve du grand oral qui pourrait donc être annulée au dernier moment ? Héléna a vu l'angoisse envahir un peu plus sa fille Alice. "À table, on ne parle plus que des examens et de l'école. S'ils peuvent changer les épreuves quinze jours avant, ça ne sert plus à rien de se préparer puisque les élèves ne savent plus à quoi s'attendre", relève cette mère de famille.

La Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) demande désormais au ministère de l'Éducation nationale de décider clairement des modalités du bac 2021 dès janvier prochain.