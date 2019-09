INFO EUROPE 1 - Des centaines de kilos de khat, une drogue interdite en Europe, saisies à l'aéroport de Roissy

INFO EUROPE 1

Le khat, ce sont des feuilles d'arbustes qui poussent en Afrique de l'Est. La substance est interdite en Europe et depuis quelques jours, les saisies se multiplient. A chaque fois, les vols proviennent d'Israël, où le khat est autorisé et largement consommé.

Les douaniers et les policiers de l'aéroport de Roissy n'en reviennent pas. Jamais ils n'ont connu une telle arrivée massive de khat dans des valises de passagers. D'après les informations d'Europe 1, il y a déjà eu cinq saisies en l'espace de dix jours, pour un total de plus de 750 kilos confisqués à des voyageurs.

257 kilos de khat répartis dans 15 bagages

Tous arrivent d'Israël. Là-bas, le khat, cette feuille d'arbuste aux effets euphorisants, est parfaitement légale. En France, en revanche, comme dans la plupart des pays d'Europe et aux Etats-Unis, elle est classée parmi les stupéfiants. Ce qui n'empêche pas certains Israéliens, hommes, femmes, adolescents, d'atterrir à Paris les valises pleines de ces feuilles à mâcher.

Jeudi dernier, les douaniers ont intercepté trois personnes qui transportaient 257 kilos de khat, répartis dans leurs 15 bagages ! La veille, une passagère seule en transportait 99 kilos. Elle a écopé d'un an de prison avec sursis. D'autres, en comparution immédiate, ont été condamnés à 5 mois fermes et incarcérés. Les deux derniers, arrêtés mardi avec 110 kilos, n'ont pas encore été jugés par le tribunal de Bobigny.

Et au vue des quantités, ce n'était pas pour leur consommation personnelle. Les suspects sont suspectés de vouloir alimenter la communauté israélienne à Paris.