Départs en vacances : les contrôles routiers se multiplient lors du week-end

Ce week-end, lors des premiers grands départs en vacances, les Français sont sur la route et les bouchons se forment avec un pic de plus de 980 km de ralentissements cumulés à la mi-journée selon Bison Futé. Alors forcément, pour veiller à la sécurité sur les routes, les gendarmes sont mobilisés un peu partout en France. C'est notamment le cas en Alsace où Europe 1 s'est rendue pour assister aux contrôles aux cotés de la gendarmerie du Bas-Rhin.

De lourdes sanctions pour les touristes

L'escadron départemental de sécurité routière du Bas-Rhin contrôle depuis 9 heures ce samedi matin les automobilistes et notamment ceux un peu trop pressés de partir en vacances, comme ce touriste belge. "Bonjour, gendarmerie, vous rouliez à 120 au lieu de 80", annonce ce gendarme au conducteur. Un excès donc de 40 kilomètres par heure pour ce touriste parti de Bruxelles pour rejoindre l'Italie avec sa femme et ses deux enfants. Et comme beaucoup, il estime ne pas avoir commis d'infraction. "C'est incroyable que je ne puisse pas contester une chose que je ne considère par correcte. Car je vous assure qu'on était à 80. Mais bon, ça sera combien ?", demande-t-il aux gendarmes. "Ca fait une amende à 90 euros", répondent-ils au touriste.

Un coup dans le porte-monnaie pour cette famille qui repart malgré tout calmement en voiture. En revanche, c'est à pied qu'un motard contrôlé quelques minutes plus tard, va finir le trajet car il roulait à 160 kilomètres par heure au lieu de 80. "J'accélère un peu en moto, je suis en excès de vitesse, ok. Mais voilà, la moto va être immobilisée. Je risque un retrait de permis, c'est très lourd quand même", déplore-t-il au micro d'Europe 1. Au total, ce sont une dizaine d'amendes qui ont été dressées dans la journée par les gendarmes. Il y en a eu beaucoup plus sur l'intégralité du Grand-Est puisqu'il y avait 700 gendarmes déployés sur toute la région.