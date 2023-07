Dans les Hauts-de-France, la région et la SNCF proposent des billets de train à 1 euro

Dans les Hauts-de-France, il sera possible cet été de voyager à tout petit prix. La région, en partenariat avec la SNCF, propose des billets à 1 euro le trajet aller pour s'évader, et partir à la mer par exemple. Une opération qui rencontre un franc succès.

260.000 billets en vente

Pour Franck Dhersin, le vice-président de la région Hauts-de-France en charge des transports, cette offre s'adresse principalement aux familles, et surtout à celles qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Dans les trains, on retrouve d'ailleurs "des gens en famille, avec le père, la mère, la grand-mère, les oncles et tantes, les enfants, les petits-enfants... Ils partent avec les glacières, ils sont organisés parce qu'ils ne peuvent pas aller au restaurant. C'est plus destiné aux familles qui n'ont pas la possibilité d'aller en vacances", explique le vice-président de la région Hauts-de-France au micro d'Europe 1.

Cet été, "c'est 260.000 billets que nous allons vendre pour aller sur les plages, pour aller visiter la région. Ça marche du tonnerre", se réjouit Franck Dhersin. "L'année dernière, on a vendu 240.000 billets et cette année, vous allez voir, on va vendre les 260.000 billets. C'est unique dans toute la France ce que l'on fait." Pour en profiter, il faudra acheter son billet avant le 25 juillet.

Au niveau national, pour permettre aux Français de voyager à petit prix, le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a annoncé vendredi que la SNCF allait proposer pour cet été 200.000 billets à 19 euros pour des trajets en Intercités, soit ses grandes lignes hors TGV.