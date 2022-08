Départs en vacances : ces aires d'autoroute qui passent en mode «zéro déchet»

Chaque été, le même fléau revient : celui des déchets jetés par les automobilistes, par la fenêtre de leur voiture, sur les aires d'autoroute. Selon une enquête de Vinci Autoroutes, environ 25 tonnes de déchets sont ramassées quotidiennement et cela ne devrait pas s'arranger ce week-end, où Bison Futé a hissé le drapeau rouge sur l'ensemble du territoire.

Pour remédier à un tel phénomène, plusieurs sociétés d'autoroute ont opté pour la sensibilisation et envisagent des aires de repos "zéro déchet". "Sur la route, c'est plein de déchets. J'ai freiné sur une plaque en plastique et la moto s'est couchée sur mon pied", témoigne ce motard au micro d'Europe 1, interrogé sur la côte d'Azur.

"Ça éduque les enfants à trier"

Papier, gobelet, nourriture...Nos routes sont jonchées de déchets dangereux et polluants. Sur l'A8, dans le Var, l'aire de l'Estérel s'est mise au vert. Des poubelles colorées et des parcours de jeux ont été installés. "On a des pictogrammes qui représentent les déchets à trier. Ils sont très simplifiés. Et on a revu aussi les capots extérieurs pour qu'ils soient visibles de loin, sans contact, parce que c'est aussi un gage d'hygiène. Et ça permet aussi de glisser les déchets à l'intérieur facilement", décrit Solange Roldan, responsable du système management environnemental chez Vinci Autoroutes.

Sur la route des vacances, avec sa fille, cette maman est séduite : "Ça éduque les enfants à trier, à avoir les bons gestes, c'est ludique et forcément, c'est plus efficace". L'ambition pour 2024 est d'aller encore plus loin en proposant, sur les 147 aires du réseau, un engagement zéro déchet.

"Éviter la prolifération des gobelets"

"C'est une politique qui passe par une quinzaine de leviers et les plus visibles sont les systèmes de tri sélectif et de collecte sélective pour tout ce qui concerne l'économie de production de déchets. Avec le vrac, nous encourageons ici les clients à utiliser leur propre mug de façon à éviter la prolifération des gobelets", explique Pierre Coppey, le président de Vinci Autoroutes. Le zéro déchet, c'est aussi réduire la consommation énergétique de chaque aire d'autoroute, un défi pour l'avenir.