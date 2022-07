Chassé-croisé : les contrôles des forces de l'ordre se multiplient

REPORTAGE

C'est le fameux week-end du chassé-croisé entre les juillettistes et les aoûtiens. Un week-end classé noir sur les routes de France. Policiers et gendarmes sont donc massivement mobilisés sur les routes pour rappeler les bons gestes et sanctionner les excès. C'est le cas notamment à Toulouse, dans l'un des carrefours entre le nord et le sud particulièrement emprunté par les automobilistes.

© Benjamin Peter

Des contrôles en masse

Contrôles d'identité, de vitesse, d'alcoolémie... les conducteurs se soumettent aux requêtes des policiers et gendarmes. Tout est bon pour Isabelle, qui arrive du Loiret. Elle n'est pas très étonné de se faire contrôler : "C'est le week-end le plus chargé de départs en vacances donc je ne suis pas du tout étonnée !", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "Je l'ai même dit en partant que ça allait beaucoup être contrôlé ce week-end. Franchement, on a vu des fous sur la route. Ça roule vite, ça déboîte devant vous à la dernière minute. J'en ai un qui m'a fait une queue de poisson."

De son côté, le sous-brigadier Olivier entre les immatriculations sur son smartphone. "Là je vais contrôler tous les papiers comme le permis, la carte grise avec le contrôle technique. Ensuite, je regarde l'état général du véhicule." Olivier en profite pour prévenir les automobilistes : "Votre contrôle technique est périmé. Il va falloir prendre rendez-vous. Ça vous évite une amende à 90 euros", avertit-il à un conducteur parisien. "Passez de bonnes vacances et soyez prudents."

© Benjamin Peter

En amont, des collègues contrôlent quant à eux la vitesse notamment à l'approche du péage. Un peu plus tôt, un automobiliste a été contrôlé à 140 km/h au lieu de 70 km/h en arrivant sur cette barrière.

Pour le sous-préfet de Haute-Garonne Marc Zarrouati, en ce week-end de grands départ il faut être particulièrement prudent. "C'est pas simplement les vitesses excessives. Ce sont aussi les vitesses inadaptées, surtout sur des week-end de chassé-croisé où il peut y avoir des ralentissements. La question est de surveiller qu'on est bien dans le flux. Un certain nombre d'accidents arrivent parce qu'on manque d'attention par rapport à ça."

Pendant tout le week-end, 90.000 véhicules devrait transiter par le périphérique toulousain.