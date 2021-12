Delphine Jubillar : une marche blanche et l'espoir de retrouver la jeune femme

REPORTAGE

Une marche blanche est organisée ce dimanche par des amies de Delphine Jubillar "pour que personne ne l’oublie", un an après sa disparition. Le rassemblement nommé "Justice et vérité", démarrera à partir de 14 heures à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. L’infirmière de 33 ans n’a plus donné de signe de vie depuis la nuit du 15 décembre 2020. Europe 1 a suivi les préparatifs de cet hommage.

Les visages et les portes se ferment à la seule vue d'un micro. Les Cagnacois en ont marre de cette affaire Jubillar qui met leur village sous le feu des projecteurs. Pourtant, le long de la départementale, Séverine, Hélène et Émie s'activent. Elles installent des affiches qui annoncent la marche. "C'est une marche pour la vérité, pour montrer que l'on est solidaire, qu'on ne lâche rien et qu'on veut la vérité", explique l'une d'elles.

"De faux espoirs"

Ces trois amies de Delphine mènent les recherches autour de Cagnac depuis des mois et veulent garder l'espoir qu'elles la retrouveront. "C'est quand même bien de garder l'espoir pour elle et pour les petits. Il le faut et c'est ce qui nous permet de nous maintenir", poursuit la proche de l'infirmière.

Pas une semaine ne passe sans une révélation ou un rebondissement dans la presse. Pour Hélène, ce feuilleton est épuisant. "A chaque fois ça donne de faux espoirs. On a l'impression que quand il y a un rebondissement, ça veut dire qu'ils vont la retrouver ou qu'il l'aurait peut-être retrouvé. Et finalement, elle n'est toujours pas retrouvée. Mais ça montre aussi que l'enquête avance et que les enquêteurs ne font pas ça pour rien", souffle-t-elle.

Elle espère également que la marche ravivera les mémoires et que quelqu'un fournira peut-être un élément ou un indice qui pourrait permettre de retrouver leur amie.