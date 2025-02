Dégradations à Rennes 2 : reprise des cours lundi, dégâts estimés à 300.000 euros

Après avoir été suspendus pendant deux semaines suite à un mouvement de protestation à l'université Rennes 2, les cours reprendront lundi 10 février. D'importants dégâts ont été causés lors de l'occupation du 28 au 31 janvier, les coûts sont estimés à environ 300.000 euros.

Les cours à l'université de Rennes 2, suspendus depuis deux semaines suite à un mouvement de protestation qui a entraîné des dégradations estimées à environ 300.000 euros, reprendront lundi, a-t-on appris vendredi auprès de l'établissement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Tags, portes coupe-feu abîmées, intrusion à la bibliothèque universitaire, vol de matériel technique ou mobilier cassé : l'occupation du 28 au 31 janvier du bâtiment B sur le site de Villejean a provoqué d'importants dégâts.

Plainte déposée par la direction de l'université

Le coût de ces dégradations est évalué à environ 300.000 euros, a-t-on appris auprès du service communication de l'université.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La direction de l'université, qui compte environ 20.000 étudiants, a porté plainte à la suite de ces dégradations, survenues dans le cadre d'un mouvement étudiant contre les coupes budgétaires imposées aux universités, selon ce service. Les cours avaient été suspendus jusqu'à vendredi.

"Les bâtiments des campus Villejean et La Harpe rouvriront lundi 10 février" et tous les cours et activités diverses pourront reprendre normalement, a annoncé vendredi la direction de l'université, dans un message adressé à ses personnels administratifs, enseignants et étudiants.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un appel à manifester contre les coupes budgétaires

"Nous comptons sur votre patience et votre compréhension quant au fait que le nettoyage des façades des bâtiments et la restauration du bâtiment B prendront plusieurs semaines", souligne la direction dans ce message consulté par l'AFP.

À lire aussi Heurts à Sciences Po Strasbourg : le bâtiment fermé pour une semaine

Dans un communiqué de presse diffusé le 29 janvier, l'Union pirate, premier syndicat de l'université considérée comme un fer de lance de la contestation étudiante dans l'Ouest, avait dénoncé "la casse du service public et la dégradation de nos conditions d'études".

La suite après cette publicité

Les organisations étudiantes et l'intersyndicale de l'Enseignement supérieur ont appelé à une manifestation mardi à Paris, devant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour protester contre les coupes budgétaires, certaines hausses de frais envisagées (éducation à distance, étrangers) et un projet de nouvelle labellisation de laboratoires d'excellence au sein du CNRS.