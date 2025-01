Rennes : 3e jour de blocage d'un campus de Rennes 2, des étudiants délogés à Sciences Po

Pour le troisième jour consécutif, un des campus de l'université de Rennes 2 est bloqué par des étudiants ce jeudi, protestant contre des coupes budgétaires. A Sciences Po Rennes, une assemblée générale se tiendra mardi prochain pour décider de la suite du mouvement.

Des étudiants bloquent jeudi pour le troisième jour consécutif un des campus de l'université de Rennes 2 pour protester contre des coupes budgétaires, a-t-on appris auprès de la direction et des syndicats.

"On continue de bloquer (le campus) Villejean" de l'université Rennes 2 "pour dénoncer la précarité et l'austérité des coupes budgétaires", a indiqué à l'AFP un représentant du syndicat étudiant Union Pirate, qui n'a pas souhaité donner son nom.

Les étudiants "délogés de force hier"

"Compte tenu du maintien du blocage du campus Villejean, les cours et les autres activités de l'établissement ne peuvent pas se dérouler sur les sites de Villejean et La Harpe jusqu'à ce vendredi inclus", a précisé le service communication de Rennes 2, université qui compte quelque 20.000 étudiants.

Mercredi, le service communication de Rennes 1 avait indiqué qu'une "centaine de personnes" avaient installé des poubelles pour bloquer l'accès à la faculté de droit. Le blocage avait pris fin à 10H30 et les cours avaient eu lieu en distanciel.

A Sciences Po Rennes, une assemblée générale se tiendra mardi pour décider de la suite du mouvement, selon Lucie, 20 ans, étudiante de l'Institut d'études politiques. "On a dû quitter les lieux hier (mercredi) à cause de la police", a-t-elle dit. "On avait bloqué la fac de droit de Rennes 1 et Sciences Po Rennes, mais on a été délogés de force hier", a confirmé le représentant de l'Union Pirate. "Partout en France, il y a des AG d'étudiants, on appelle à la multiplication des blocages dans les autres universités", a-t-il ajouté.

Les coupes budgétaires décriées représentent "445 places supprimées à la rentrée 2025, le non renouvellement des profs et personnels qui partent à la retraite, ainsi qu'une baisse drastique des contrats doctoraux" pour l'université de Rennes 2", affirme l'Union pirate dans un communiqué.