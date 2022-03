Mort d'Yvan Colonna : après les tensions, l'heure est au recueillement

REPORTAGE

Les autorités redoutaient l'annonce de la mort de l'assassin du préfet Érignac, tué en 1998. Depuis plusieurs semaines, l'agression d'Yvan Colonna a enflammé l'Île de Beauté, avec de nombreuses tensions lors des manifestations entre la jeunesse corse et les forces de l'ordre. Mais depuis son décès lundi soir, la Corse semble s'être apaisée, le temps de se recueillir. Sur l'île, le deuil et la mort sont traditionnellement très respectés. Un calme qui reflète le souhait exprimé par la famille Colonna. Dès l'annonce du décès, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies un peu partout sur l'île, allumant des bougies et disant des prières.

"Ça fait partie de notre histoire"

Mardi matin, les lycéens ont décidé de manifester leur émotion en défilant dans les rues d'Ajaccio et en se recueillant sur le parvis de la cathédrale. "On n'a pas connu Yvan Colonna. La plupart des gens qui sont ici n'étaient pas nés, mais ça fait partie de notre histoire", explique l'une d'entre elles.

"C'est une figure du peuple corse qui est aujourd'hui décédé. Donc, c'est très important pour nous de nous retrouver aujourd'hui dans le calme pour pouvoir apporter notre soutien à Yvan Colonna et sa famille", complète un autre jeune. Ces jeunes ont grandi avec l'histoire de l'indépendantiste corse et celle de son affaire judiciaire et selon eux, il était important de respecter cette période de deuil.

Yvan Colonna, "martyr de la cause corse"

Yvan Colonna est décrit comme un "martyr de la cause corse" par cette jeunesse insulaire mobilisée. Un message qui peut être d'ailleurs observé sur une banderole accrochée aux grilles de la préfecture d'Ajaccio. "C'est le temps du recueillement. Ce qui pourra se passer par la suite, je crois que personne n'en a la clé", confie Angela, enseignante, avant d'être interrompue par le Dio, l'hymne corse.

Pour le moment, aucune information n'a été communiquée pour la date exacte des obsèques d'Yvan Colonna. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs promis que "toute la lumière sera faite" au sujet de son agression.