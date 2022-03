Agression d'Yvan Colonna : «On demande la justice, on nous répond par la répression»

La tension ne retombe pas en Corse. Yvan Colonna, condamné à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, a été grièvement blessé mercredi par un détenu de la prison d'Arles. Après avoir été hospitalisé à Arles, il a été transféré à Marseille où il était en coma post-anoxique, un type de coma consécutif à une privation d'oxygène dans le cerveau, selon le procureur. Il est actuellement toujours dans un état critique. Sur l'Île de Beauté, les tensions continuent, notamment dans le port d'Ajaccio, où les marins ont bloqué le débarquement d'un ferry vendredi. Il y a aussi de nombreuses manifestations pour dénoncer les défaillances du système judiciaire dont Colonna a été la victime.

Les scènes d'hier sont flagrantes, avec des marins qui ont abordé un canot puis ont bloqué la manœuvre du ferry de la Corsica. Ils ont également brandi une banderole : "Gloire à toi, Yvan." Le navire a fini par accoster pour débarquer des passagers, mais pas la dizaine de gendarmes comme prévu à bord. Tous sont repartis hier soir, direction Toulon, avec la logistique, matériel et véhicules qu'ils acheminaient.

Tension très forte sur place

© STÉPHANE BURGATT / EUROPE 1

L'envoi sur place de force de maintien de l'ordre passe très mal ici. "On demande la justice, on nous répond par la répression", dénoncent les leaders nationalistes. "Non seulement malvenu, mais c'est malsain. C'est une réponse militaire à un problème politique", assure Paul-Félix Benedetti, de Core in Fronte. "L'escalade est là aujourd'hui : on est dans une situation de tension très forte. Quelle sera l'issue de ce rapport de force qu'on nous impose ? Je crois qu'on ne peut plus se laisser faire et on doit aujourd'hui exiger, nous aussi, des gages de bonne foi", demande-t-il au micro d'Europe 1.

Grand rassemblement demain à Corte

Depuis l'agression d'Yvan Colonna, les rassemblements se multiplient chaque jour devant les préfectures. Vendredi soir à Ajaccio, plusieurs brasiers ont été allumés, et des slogans ont été scandés pour dénoncer un "État français assassin". Il y a bien des tensions sur place, mais pas de débordements pour l'heure. Un grand rassemblement est prévu demain après-midi dans le bastion nationaliste de Corte. Syndicats étudiants, partis nationalistes et simples militants corses ont appelé jeudi à ce rassemblement, afin de répondre à la "tentative d'assassinat" du militant indépendantiste.