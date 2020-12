Œufs de lump, de truite ou de saumon, lesquels choisir ?

Vous venez tout juste de finir un repas de réveillon qu'il faut déjà penser au suivant... notamment celui du Nouvel An. Même si ce dernier va se passer en petit comité, hors de question de déroger à la qualité et l'envie de se faire plaisir. Et si on réjouissait nos papilles avec des œufs de poisson ? Propices à la période des fêtes, ils se marient très bien au champagne. Mais que choisir entre les œufs de lump, de saumon ou encore d'esturgeon ? Laurent Mariotte et ses chroniqueurs nous aiguillent dans l'émission La Table des bons Vivants sur ceux à favoriser en fonction de l'effet escompté.

Un zeste d'iode

Si vous aimez les saveurs iodées, dirigez-vous sans hésiter vers les œufs de lump. "Ils sont de belles couleurs noir ou rouge", décrit Charlotte Langrand. "Mais il faut le savoir, c'est quand même très très salé." Vous voilà donc prévenu. Pour atténuer les saveurs, vous pouvez déguster les œufs de lump sur un toast tartiné de beurre doux. Un délice notamment au moment de l'apéritif.

Un peu de rondeur

Si vous n'aimez pas manger trop salé, alors les œufs de poisson d'eau douce sont fait pour vous ! "Rapport qualité/prix, les œufs de truites sont excellents : 8 euros les 80 grammes", explique la chroniqueuse. "Plus chic, plus généreux... Les œufs de saumon sont un peu plus gros et surtout, ils éclatent sous la dent." Laurent Mariotte aime d'ailleurs les déguster lors d'un repas simple sur un œuf à la coque.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Un vent de finesse

Enfin, pour les palais avertis, il reste toujours le fameux caviar. "Le caviar, on l'aime pour sa finesse en bouche et son côté plus ou moins gras", commente Charlotte Langrand. "En revanche, il est moins accessible puisqu'il faut compter au minimum 69 euros pour 30 grammes, notamment chez de Neuvic", un artisan français spécialisé dans la culture d'œufs d'esturgeon.

Et si vous souhaitez conclure cette année sur des notes exotiques (à défaut d'avoir pu voyager), vous pouvez vous laissez tenter par les œufs d'Ablettes comme nos voisins Suédois, aussi rare et cher que le caviar mais plus délicat et iodé.