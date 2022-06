Dans nos chips, nos salades ou nos desserts... Les algues sont-elles l'avenir de notre cuisine ?

À l'occasion de la journée mondiale de l'océan, Europe 1 revient sur les pouvoirs des "légumes de la mer", les algues, des végétaux riches en nutriments cultivés pour notre alimentation. En Loire-Atlantique, le port du Croisic est l'un des plus importants fournisseurs en France grâce à ces cueilleurs d'algues, ces marins-pêcheurs spécialisés dans la récolte des algues marines.

Mangerons-nous des chips aux algues ?

"Ça, c'est du nori, une algue rouge", décrit le cueilleur d'algues, Jean-Marie Pédron. Dans le seau qu'il tient, une partie de la récolte du jour, une vingtaine de kilos d'algues qu'il transfère dans de grandes cuves. "Je mets de l'eau, parce que les petits bigorneaux vont ressortir. Ensuite, je vais installer ces algues dans des bacs pour faire tomber le sable au fond", explique-t-il.

Le but de cette opération est de rendre ces algues les plus présentables possibles, car dès le lendemain, elles seront envoyées à plus de 120 grands chefs cuisiniers en France qui les transformeront à leur guise. "Ils vont en faire des chips, ils vont entourer du poisson, ils vont l'émincer, le mettre dans des salades, on peut même en utiliser pour le dessert !"

Les algues sont aussi présentes dans nos dentifrices

Depuis plus de dix ans, la famille de Jean-Marie Pédron est cueilleur professionnel d'algues. Leur entreprise, Les Jardins de la mer, n'est pas près de connaître la crise. "Depuis très longtemps, on les consomme sans le savoir, dans le dentifrice, dans les bonbons, dans les crèmes desserts, dans plein de choses", raconte-t-il. "Mais c'était sous forme de poudre. On utilisait les propriétés gélifiantes des algues. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'on va les trouver directement dans l'assiette. On peut les considérer comme des légumes ou comme des condiments", assure-t-il.

Des végétaux marins qui sont de plus en plus prisés, vendus entre 30 et 40 euros le kilo. Sur les 700 espèces d'algues recensées, entre 12 et 15 sont consommées pour leurs propriétés nutritionnelles. "Les algues ont tout ce qu'il nous faut pour compléter notre régime alimentaire", conclut Jean-Marie Pédron.