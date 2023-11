Dans l'Eure, face aux agressions, des maires se forment à l'auto-défense

REPORTAGE

Les maires à porter de gifles… Le nombre d'agressions visant des élus explose, même à la campagne. En 2022, les agressions contre les élus étaient en augmentation de 32% par rapport à l’année précédente, soit près de 2.400 au total. Il en sera d'ailleurs question ce mercredi lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et 1.000 maires de France. Sans attendre cette entrevue avec le président, certains maires se forment à l'autodéfense. Preuve d'une fonction devenue dangereuse.

Une formation de trois heures, mélange de psychologie et d’autodéfense pour apprendre à désamorcer les conflits, qu'a suivi Sophie Bertin, maire d’Aviron en début d’année. "Il y avait des petites choses toutes simples : sur comment positionner sa main sur le visage, si vraiment la personne vient tout prêt, pour se défendre très fort", décrit-elle. La maire d’Aviron, 1.200 habitants, préfère prévenir, alors que certains administrés débarquent en mairie, avec un comportement agressif.

Le dialogue et en dernier recours la défense

"Les habitants arrivent en mairie et veulent qu’on résolve leurs problèmes et c'est plus ça qui est compliqué, c'est qu'on a l'impression que les gens nous prennent un peu pour des magiciens, qu'on est", ajoute l'édile. Pour Hervé Bussière, le professeur de karaté à l’origine des stages d’autodéfense, l’objectif du cours reste de donner des clés et de la confiance et non pas de transformer les élus en experts des sports de combats.

"La première étape, c'est d'insister sur le fait de pouvoir dialoguer, car il y a quand même un certain nombre de situations qui peuvent se régler par la communication. Après, on leur explique comment essayer d’éloigner une situation d’agression et puis en dernier recours, essayer de se protéger, éventuellement de riposter, donc là, on est vraiment dans du classique à portée de tout un chacun", explique le professeur. Et depuis trois ans, ce stage a formé près de 150 élus et des secrétaires de mairie, rien que dans l’Eure.