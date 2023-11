Absence, mauvaise compréhension, rapport jupitérien… La relation difficile entre Macron et les maires

Y a-t-il de l'eau dans le gaz dans la relation entre Emmanuel Macron et les maires de France ? Le 105e Salon des maires ouvre ce mardi porte de Versailles à Paris mais Emmanuel Macron ne s’y rendra pas. Il préfère recevoir mercredi près d’un millier d’édiles directement à l’Élysée. Le président doit assister à une visioconférence pour la préparation du G20, se justifie l'Élysée. Entre les deux instances politiques, le contact est difficile, avec une relation empreinte d’incompréhension voire de détestation, entre un président qui n’a jamais exercé de mandat local, et des édiles qui l’accusent d’avoir considérablement réduit leur champ d’action.

Une mauvaise compréhension des problématiques des élus

En 2017, Emmanuel Macron était sifflé au Salon des Maires. La suppression de la taxe d’habitation entraîne selon eux une perte conséquente d’autonomie financière. Pour Benjamin Morel, docteur en Sciences politiques, le chef de l’État entretient un rapport jupitérien avec les élus, marqué notamment par ses absences répétées au Salon des Maires. "On a un rapport à la fois très vertical, et souvent une mauvaise compréhension des problématiques des élus. Une autonomie en matière fiscale réduite de manière drastique, et à côté de ça, des remontées de terrain, des demandes qui sont réputées pour être peu ou mal entendues", détaille le spécialiste.

Et cette fracture s’illustre également par l’absence d’implantation locale du parti présidentiel, en situation d’échec lors des dernières élections municipales. Si la crise des Gilets jaunes et celle du Covid-19 ont rappelé l’importance des maires, la relation entre Emmanuel Macron et les élus locaux n’a jamais réellement connu d’amélioration.