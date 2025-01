Dans les pas de Marine Le Pen à Mayotte, au chevet des habitants touchés par le cyclone Chido

Marine Le Pen s'est rendue à Mayotte dimanche, trois semaines après le passage du cyclone Chido. La présidente des députés RN a réalisé un tour de l’île à la rencontre des habitants sinistrés, attendue comme une sauveuse sur l’île.

Après Emmanuel Macron, François Bayrou et Elisabeth Borne, c'était au tour de Marine Le Pen de se rendre sur l'île de Mayotte dimanche, où elle a réalisé un tour de l’île à la rencontre des habitants sinistrés, trois semaines après le passage du cyclone Chido.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cette visite a été l’occasion pour la présidente des députés RN de confirmer sa popularité à Mayotte et d’esquisser ses propositions pour reconstruire l’île.

Interrogation sur l’investissement des ministres

Au milieu des brasiers de déchets fumants, des plaques de tôles et des branchages amassés sur le bas-côté, Marine Le Pen interroge les habitants et partage leur désarroi. “Même en écoutant les informations, même en regardant les reportages, on ne retrouve pas la gravité de ce qu’on voit quand on vient“, a-t-elle lancé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Malgré l’aspect chaotique du village d’Hamjago, situé au nord de Mayotte, les Mahorais attendaient avec impatience la venue de Marine Le Pen, perçue comme une sauveuse sur l’île. La députée du Nord-Pas-de-Calais n’en oublie pas la politique et les promesses faites par François Bayrou pour reconstruire l’île.

Marine Le Pen s’interroge sur l’investissement des ministres sur place, en particulier celui d’Elisabeth Borne. “Je trouve étonnant que la ministre de l’Éducation ne soit pas allée jusqu’au lycée du Nord pour voir dans quel état (il est). Il n’y en a pas cinquante, il y en a un” dénonce-t-elle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Popularité renforcée et promesse aux Mahorais

La présidente des députés RN a alors suggéré d'“arrêter l’immigration clandestine” pour “pouvoir gérer ceux qui sont là”. Elle exige également des réponses concrètes.

“J’entends qu’on dit qu’il faut arrêter la construction des bangas. Pour l’instant je ne vois rien, ça se reconstruit”, a-t-elle poursuivi.

La suite après cette publicité

Sans levier majeur pour agir concrètement, Marine Le Pen repart de l'archipel avec une popularité renforcée, faisant une promesse aux Mahorais : veiller à la bonne reconstruction de l’île depuis l’Assemblée nationale et amender largement la loi d’urgence pour l’archipel, présentée mercredi en Conseil des ministres.