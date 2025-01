Mayotte : le plan gouvernemental de reconstruction «ne va pas assez loin», déplore Marine Le Pen à son arrivée sur place

En visite à Mayotte, Marine Le Pen a affirmé que le plan de reconstruction "Mayotte debout" préparé par le gouvernement "ne va pas assez loin". Marine Le Pen a dit être "d'abord venue écouter" les Mahorais et leur "souffrance", trois semaines après le passage du cyclone Chido qui a ravagé ce département le plus pauvre de France.

Le plan de reconstruction "Mayotte debout" préparé par le gouvernement "ne va pas assez loin", a déploré la cheffe de file des députés Rassemblement national à son arrivée sur l'archipel dimanche pour une visite de deux jours. "Il ne va pas assez loin parce que je pense qu'il manque un volet important qui est un volet diplomatique, sans lequel beaucoup des choses qui sont promises ne seront pas tenues", a-t-elle précisé, évoquant notamment la lutte contre "l'immigration clandestine".

Une importante pression migratoire

"Pardonnez moi d'avoir été la première (...) à avoir dit que faire des promesses pour faire des subventions, donner de l'argent à Mayotte ne servirait à rien si on ne règle pas le problème de l'immigration clandestine", a-t-elle insisté, alors que le territoire subit une importante pression migratoire, notamment venant des Comores voisines.

En ce sens, Mme Le Pen promet d'"amender" le projet de loi d'urgence qui va être présenté mercredi prochain en Conseil des ministres et doit être examiné la semaine suivante au Parlement, pour une adoption espérée par l'exécutif avant la fin janvier.

Arrivée autour de 16h45 locales (14h45 à Paris) Marine Le Pen a dit être "d'abord venue écouter" les Mahorais et leur "souffrance", trois semaines après le passage du cyclone Chido qui a ravagé ce département le plus pauvre de France. "On est encore confronté à l'urgence. Il y a encore la moitié de la population qui n'a pas d'électricité, il y a encore de la population qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de nourriture", a-t-elle fait valoir, avant de se rendre à la rencontre de militaires du 2e RPIMA et de pompiers, sur une base logistique utilisée par la sécurité civile près de l'aéroport.

"100% de la population est raccordée à l'eau courante"

Selon le ministère de l'Intérieur, dans un point diffusé samedi soir, "la distribution de l'eau, des denrées alimentaires, matériels de première nécessité à toute la population monte en puissance grâce à une mobilisation très forte de l'État sur l'intégralité du territoire".

De même source, "100% de la population est raccordée à l'eau courante" et "69,7% de la population générale est alimentée" en électricité, "malgré des disparités importantes entre les communes".