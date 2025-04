Nouvel hôpital, agrandissement de la piste de l'aéroport... À Mayotte, ces promesses d'Emmanuel Macron se font attendre

Quatre mois après le passage du cyclone Chido, Emmanuel Macron se rend à nouveau à Mayotte pour suivre l'avancée des travaux de reconstruction de l'île. Un projet important, pour ce département où le chef de l'État a souvent fait des promesses qui ne se sont pas concrétisées.

Près de quatre mois après sa dernière visite consécutive au cyclone Chido, le chef de l’État Emmanuel Macron revient à Mayotte pour "engager le temps de la reconstruction". Un engagement que les Mahorais attendent de pied ferme dans un paysage encore marqué par la catastrophe.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Tous espèrent que la promesse de la reconstruction de l'archipel ne sera pas encore une fois une promesse non-tenue. Car dans le 101e département, les annonces ont été souvent nombreuses ces dernières années pour tenter d'améliorer la situation, mais rare ont été les concrétisations de ces dernières.

Des promesses sur l'immigration illégale...

Ainsi, en 2019 à Mamoudzou, face à une foule enthousiaste, Emmanuel Macron, multiplie les promesses, sur l’immigration clandestine ou la sécurité. "La France, c'est la sécurité ! Pour qu'ensemble, on arrive à mieux lutter contre le travail clandestin, contre l'habitat illégal. Ça ne se fera pas en un jour, mais c'est tous ensemble qu'on y arrivera", avait-il déclaré devant les Mahorais.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"La sécurité sera au rendez-vous en matière de lutte contre l’immigration clandestine parce que c’est ce qui est dû à Mayotte", affirme alors le chef de l’État, confronté six ans plus tard à la dure réalité des faits : la moitié des habitants de l’archipel sont étrangers.

... Et sur de nouvelles infrastructures

En matière d’infrastructure, Emmanuel Macron promet aussi beaucoup. "Il y a deux choses (essentielles ndlr) : la piste pour l'aéroport et le port ! Sur l'année et demie qui vient maintenant, on doit lancer l'étude pour savoir exactement comment on fait pour pouvoir ensuite lancer les travaux de manière opérationnelle", insistait le chef de l'État en 2019.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et Emmanuel Macron a aussi fait des promesses sur le domaine de la santé. " A partir de janvier (2020 ndlr), ce sont les travaux pour le 2e hôpital de l'île qui seront commencés, avec plus de médecins", jurait-il.

Mais, six ans après le discours, ces projets sont au point mort et alimentent la colère des Mahorais.