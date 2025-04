Emmanuel Macron a atterri à Mayotte, début d'une tournée de 5 jours dans l'océan Indien

Emmanuel Macron est arrivé ce lundi matin à Mayotte, première étape d'une tournée de cinq jours dans l'océan Indien. Le président de la République doit notamment présider un point d'étape sur la reconstruction de l'archipel, quatre mois après le passage du meurtirer cyclone Chido.

Emmanuel Macron est arrivé lundi matin à Mayotte, première étape d'une tournée de cinq jours dans l'océan Indien, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'avion du chef de l'Etat, accompagné de son épouse Brigitte, a atterri à 08H15 locales (07H15 heure de Paris) à Mamoudzou, chef-lieu du département français le plus pauvre de France.

Il va passer une journée à la rencontre de la population et des élus et faire le point sur la reconstruction de l'archipel, encore meurtri par le passage du cyclone Chido en décembre. Il se rendra ensuite dans le département voisin de La Réunion, puis à Madagascar et Maurice.