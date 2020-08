Dans les magasins, le rush des fournitures scolaires avant la rentrée

REPORTAGE

Dernière ligne droite pour les parents ce week-end dans les magasins, à deux jours de la rentrée scolaire. Entre la liste habituelle de fournitures scolaires, et l’angoisse générée par la dégradation de la situation sanitaire sur le territoire, les familles interrogées par Europe 1 dans un grand centre commercial du 15e arrondissement de Paris avaient mis dans leurs chariots, pèle-mêle : cahiers, stylos, agendas, parfois des ordinateurs, et surtout le nouvel accessoire indispensable pour les collégiens et les lycéens, le masque.

Au milieu de la foule, Cyprien sort du centre commercial avec un ordinateur flambant neuf sous le bras. Il a pris les devants pour sa fille qui entre en sixième mardi. Ce cadeau d'anniversaire pourrait, selon lui, être utile cette année. "On ne sait pas très bien s’il n’y aura pas un nouveau confinement, et donc besoin d’un ordinateur pour travailler de la maison", explique-t-il.

Deux masques jetables par jour

En sortant des boutiques, les familles se pressent autour du distributeur de gel hydroalcoolique. Il est difficile de respecter la distance physique dans les magasins bondés, raconte Katia qui est accompagnée de ses deux filles. Pour elles, c’est à la pharmacie que se font les derniers achats de la rentrée : "On va chercher des masques ! Il en faut beaucoup puisqu'ils en demandent deux par jour si ce sont des jetables."

De son côté, Marie-Pierre n'a toujours pas eu connaissance de la liste de fournitures pour son fils Sasha. "À la place, j’ai acheté des pantalons, une petite veste, plein de choses chouettes", glisse-t-elle. Cette mère tient à ce rituel, pour cette rentrée en cinquième particulière, après six mois sans avoir mis les pieds au collège.