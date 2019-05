Dans les gorges de l'Ardèche, l'alcool est interdit jusqu'au 30 septembre

La consommation d'alcool est interdite depuis mercredi par arrêté préfectoral dans les gorges de l'Ardèche, et jusqu'au 30 septembre, afin d'éviter les bagarres, les comportements dangereux et les "accidents dus à l'ivresse", indique la préfecture.

Nombreux accidents. Pendant la période estivale, "il est interdit aux randonneurs et aux utilisateurs d'embarcations de détenir des boissons alcoolisées aux fins de consommation dans les bivouacs de Gaud et de Gournier (les seules aires où il est permis de camper dans les gorges, ndlr) ou sur le domaine fluvial", précise l'arrêté pris par Françoise Souliman, préfète de l'Ardèche. Cette interdiction temporaire, du 1er mai au 30 septembre, est destinée à "mettre fin aux nombreux accidents dus à l'ivresse", souligne la préfecture, qui précise par ailleurs que des contrôles seront effectués régulièrement et que le non-respect de cet arrêté fera l'objet de sanctions.

Tourisme intensif. Chaque nuit en pleine saison, plusieurs centaines de personnes peuvent se retrouver sur les aires des bivouacs de Gaud et Gournier situées sur le territoire de la commune de Saint-Remèze. D'avril à septembre, ces gorges entre Cévennes et Vallée du Rhône attirent plus de 1,5 million de visiteurs et l'on dénombre plus de 180.000 descentes par an de canoë kayak, selon le Syndicat mixte de Gestion des Gorges de l'Ardèche (SGGA) qui gère et préserve ces différents espaces confrontés à une fréquentation touristique massive.