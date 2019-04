Dans L’ENVOL, ils racontent le moment où ils ont décidé de changer de vie

PODCAST

Ils s’appellent Salomé, Ossama, Camille, Anne-Laure ou Thomas. Et ils ont tous changé de vie pour aller vers un métier qui a plus de sens. Dans L’ENVOL, le nouveau podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Ground Control, ils racontent le moment où ils ont eu le déclic, leurs motivations à l’époque, leurs doutes aussi. Pourquoi devient-on un jour boulanger après avoir dirigé une start-up de jeux vidéo ? Comment rebondir après un accident de la route ? Est-ce compliqué de changer de vie, de ville, de métier en couple ?

Vous aussi vous souhaitez changer de vie ? Que vous soyez salarié, chercheur d’emploi ou étudiant découvrez sur maformation.fr, la formation qui correspond à votre projet. Maformation.fr réunit plus de 100 000 offres de formation dans tous les domaines, partout en France. Vous êtes à la recherche d'une formation courte ou longue durée pour changer de métier, acquérir une nouvelle compétence ou enrichir les vôtres, vous la trouverez sur maformation.fr

#EP1 Salomé, ex-fonctionnaire dans des "couloirs étriqués", gère un "Drive tout nu"

#EP2 (à venir) Ossama, du travail à la chaîne au développement personnel

Abonnez-vous pour écouter tous les épisodes de cette série sur notre site Europe1.fr et sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Dailymotion, YouTube, et toutes vos plateformes habituelles d’écoute. Et pour découvrir d’autres portraits, d’autres changements de vie, écoutez "Fallait oser" tous les jours à 5h10 sur Europe 1 dans Debout les copains avec Matthieu Noël.