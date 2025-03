Dans la Nièvre, une commune privée de réseau et d'internet jusqu'en... 2027

Depuis un an déjà, les 200 habitants de la commune de Sermages, dans la Nièvre, vivent dans une zone blanche. Du jour au lendemain, ils ont perdu l'accès au réseau : l'unique pylône de communication a été coupé sans explication. Un calvaire au quotidien qui n'est pas près de s'arrêter.

Sans réseau téléphonique ni internet. Depuis déjà un an, les 200 habitants de la commune de Sermages, dans la Nièvre, vivent en zone blanche. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés privés de réseau. Six mois plus tard, en juin dernier, l'explication tombe enfin sur cette mystérieuse panne : l’unique pylône de télécommunication utilisé par Orange a tout bonnement été coupé pour des raisons non communiquées. Et la situation pourrait durer jusqu'en 2027, au grand dam des habitants de cette commune qui vivent un véritable calvaire.

"Si on a un accident, on ne peut pas contacter les secours"

"Ma femme s'occupe de la bibliothèque de la mairie, si je veux lui dire quelque chose, je ne peux pas communiquer avec elle", témoigne au micro d'Europe 1, Marc 75 ans. "Si on a un accident, en se baladant dans les bois ou sur la route, on ne peut pas contacter (quelqu'un) au secours... On est marron." À noter que les numéros d'urgence comme le Samu, la police, les pompiers et le 112 peuvent être composés même sans réseau, l'appel pouvant se faire grâce à une connexion satellite.

Mais la situation impacte également les commerçants, comme Karen, qui a déjà perdu une partie de sa clientèle. "Je ne reçois pas forcément les appels, donc je vois les messages vocaux après", explique cette couturière. "Il y a des gens qui sont passés, qui n'arrivaient pas du tout à me joindre et qui croyaient carrément que j'avais fermé boutique."

Une étude, pas avant deux à trois ans, au mieux

Et la mairie n'est pas épargnée non plus par la situation. La maire (sans étiquette) de Sermages, Dominique Sterieska, n'arrivent pas à joindre ses équipes pour programmer des réunions. "Je n'ai pas de réseau, donc il faut sortir et essayer de capter l'antenne. Mais toutes les conversations sont hachées... On n'a aucune explication de la part d'Orange, on ne sait rien."

Une situation qui ne semble pas prête de s'arranger, puisque l'opérateur estime faire une étude de terrain pour rétablir le réseau dans un délai de deux à trois ans, dans le meilleur des cas.