Dans la Drôme, un village sans Internet ni téléphone depuis un mois : "On est coupés du monde"

REPORTAGE

"Les fils sont à terre. Regardez, tout le dispositif est à nu. Comment voulez-vous que les gens aient le téléphone quand on voit ça ?" Ce que pointe Martine, ce sont les fils téléphoniques qui jonchent le bord de la route. Au Chalon, à une vingtaine de minutes de Romans-sur-Isère dans la Drôme, de grosses chutes de neiges ont abattu les arbres et coupé les communications. C'était le 14 novembre dernier, et si l'électricité a été rétablie au bout d'une semaine, ce n'est toujours pas le cas du téléphone. Dans ce village de 200 habitants, une trentaine de maisons sont donc très isolées.

"Nous sommes injoignables"

Car de fait, Chalon se trouve dans une zone blanche. "Nous n'avons pas de réseau téléphonique portable", rappelle Pascale, une mère de famille. "Donc on est vraiment coupés du monde." Et pour elle, c'est "l'angoisse totale" avec son fils, victime d'un AVC un an plus tôt. "On doit l'amener aux urgences dès qu'il fait une migraine. Le collège doit nous appeler au moindre mal de tête mais nous sommes injoignables." Contacté à plusieurs reprises, l'opérateur Orange a promis un rétablissement... à la fin du mois de décembre.

Si le quotidien est perturbé, l'activité économique aussi. Vincent vit de son atelier de poterie juste à côté de chez Pascale. "Orange m'a dit qu'ils ne viendraient pas avant février. C'est plus que pénalisant. Le mois de décembre, c'est le plus important pour nous puisque les gens réservent des bons cadeaux, des stages. Nous n'avons aucune réservation cette année."