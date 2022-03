Dans la Drôme, des étudiants organisent un convoi de 350 tonnes pour les réfugiés ukrainiens

Huit semi-remorques chargés de 350 tonnes de vêtements, couvertures et produits d'hygiène. Les étudiants en BTS Logistique du lycée des Catalins se sont occupés absolument de tout. Tout sera transporté direction la Pologne et la Moldavie, où se trouvent des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens qui ont fui la guerre. "Ça a d'abord été la collecte des dons", explique Paul, 20 ans : "On avait nos points de ramasse qui étaient situés dans différentes casernes éparpillées dans la Drôme. La difficulté, c'est qu'on ne connaissait pas les volumes étant donné que l'on charge tout en vrac. Donc on a dû affréter au dernier moment différents semi-remorques. Mais voilà, aujourd'hui, on fait le déchargement."

Il a ensuite fallu trouver les transporteurs susceptibles de faire le voyage jusqu'en Pologne et en Moldavie. Cette partie, c'est Louane qui s'en est chargée. "Les transporteurs ont bien voulu prêter leurs ensembles pour pouvoir charger tout ça", nous déclare Louane. "Ils ont été super gentils. Et le travail collectif, ça a été super. Et puis surtout l'humanité, tous ensemble et aider tout le monde, apporter tout ce qu'on peut à ceux qui en ont besoin. C'est magnifique de voir ça quand même ! C'est énorme pour nous, mais c'est magnifique !"

Une découverte grandeur nature de leur futur métier

Des étudiants enthousiastes et hypermotivés, qui font la fierté d'Yvette Miani, leur professeur d'économie et de gestion. C'est lui qui leur a soufflé l'idée. "Je suis vraiment très fière d'eux !", s'est-elle exclamée. "Dans la réactivité, dans la spontanéité. On a géré plein d'imprévus et personne n'a râlé. Tout le monde a joué le jeu jusqu'au bout."

Le résultat, ce sont 8 semi-remorques remplis à ras bord, qui vont partir dans les prochains jours de la Drôme. Les 350 tonnes de vêtements chauds et couvertures seront distribués sur place par une association de Pompiers internationaux.