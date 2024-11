Cyril Hanouna - «Si c’était le RN, on les aurait déjà fusillés», un auditeur s’agace du tweet polémique d’une députée insoumise

C'est un tweet qui fait beaucoup réagir. Vendredi, la députée LFI de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, Marie Mesmeur, s'est exprimée sur les heurts antisémites d'Amsterdam sur X. Elle y écrit, en réponse à un tweet de Fabien Roussel : "Ces gens là n’ont pas été lynchés parce qu’ils étaient juifs, mais bien parce qu’ils étaient racistes et qu’ils soutenaient un génocide."

Ces gens là n’ont pas été lynchés parce qu’ils étaient juifs, mais bien parce qu’ils étaient racistes et qu’ils soutenaient un génocide. — Marie Mesmeur (@MarieMesmeur) November 8, 2024

Une sortie qui a mis Pascal en colère. Au micro d'On marche sur la tête, cet auditeur auvergnat, qui tient à préciser qu'il est catholique, trouve "de plus en plus insupportable l'attitude des représentants qui sont à l'Assemblée, notamment des insoumis, au sujet de la population dont la confession est juive. [...] Ils sont en train de communautariser la société française." Et d'assurer par la suite : "Si c'était le Rassemblement national, on les aurait déjà fusillés."

De son côté, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé saisir la justice. Dimanche, le ministre délégué chargé de la Sécurité du quotidien, Nicolas Daragon, a jugé par ailleurs lors du Grand Rendez-vous Europe1/Cnews/Les Echos que "le discours de la France insoumise est en train de sortir de la République".