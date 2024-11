Cyril Hanouna - Pour un électeur RN, «si Marine Le Pen est vraiment coupable, elle doit être condamnée»

Une "citoyenne comme les autres". Après les réquisitions contre Marine Le Pen dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens du FN, les réactions ont été nombreuses, notamment dans On marche sur la tête : le porte-parole du RN, Matthieu Valet a estimé que Marine Le Pen était "traitée comme la pire des crapules", le porte-parole du PCF Léon Deffontaines a raillé les messages de soutien à la finaliste des deux dernières présidentielles, une auditrice estime qu'elle paie pour son père", et une autre a émis l'hypothèse que c'était peut-être une chance "qui va mener au rassemblement des droites".

Mais pour Yannick, un auditeur qui a la particularité d'avoir "voté RN plusieurs fois", "si Marine Le Pen est vraiment coupable, elle doit être jugée, donc elle doit être condamnée". "On est dans un pays de droit et de devoir, et le premier devoir quand on veut être président, c'est d'avoir les fesses propres."