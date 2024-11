Cyril Hanouna - Marine Le Pen est «traitée comme la pire des crapules» dans le procès du RN, estime Matthieu Valet

Cinq ans de prison dont deux fermes aménageables, assortis de cinq ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen, assortie d'une exécution provisoire. Voici les réquisitions prononcées par le parquet à l'encontre de la figure de proue du RN, dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. "Un coup de massue", selon Matthieu Valet, porte-parole du parti, au micro d'On marche sur la tête. Pour celui qui est également eurodéputé, "dans cette histoire, Marine Le Pen est traitée comme la pire et la [plus] vulgaire des crapules". Le jugement définitif doit être rendu entre février et mars 2025, selon Gauthier Le Bret.