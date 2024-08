La mort d'Éric Comyn fait réagir la France et les personnalités politiques. Sur Europe 1, dans On marche sur la tête animée par Cyril Hanouna, Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, estime que ce qu'il s'est produit n'est pas un "fait divers" car le suspect a déjà été condamné plusieurs fois pour ce genre de fait : "Quand il y a 25.000 refus d'obtempérer par an, ce n'est plus un fait divers, mais un fait de société".