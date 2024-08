Cyril Hanouna - Discours de la veuve d'Éric Comyn : «Elle a trouvé les mots que l'on cherche tous», affirme l'animateur

Deux jours après la mort d'un gendarme, Éric Comyn, renversé par un automobiliste après un refus d'obtempérer, sa veuve, Harmonie, a pris la parole. Cette dernière estime que "La France a tué (son) mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance". Le suspect, un Cap-verdien de 39 ans, est connu des services de police pour une dizaine de faits. Il va être déféré pour meurtre. Elle affirme que sa famille a "pris perpétuité".

Dans On marche sur la tête de 16h à 18h sur Europe 1, Cyril Hanouna estime qu'Harmonie Comyn a "trouvé les mots que l'on cherche tous" : "Elle a bien précisé, ce ne sont pas les étrangers le problème, ce sont ceux qui ne respectent pas la France. On voit le laxisme de la France et des gouvernements successifs". Il estime également que "nous allons encore avec un hommage, des mots des responsables politiques. Mais dans une semaine on aura un nouveau drame, ça va continuer. Et on va encore avoir des tweets contre la police, les militaires d'un certain parti, ces gens sont dangereux".