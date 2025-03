Cyril Hanouna – «Les Français vivent une véritable dépossession», assure Philippe de Villiers

Invité de Cyril Hanouna, Philippe de Villiers a livré son analyse de ce que vivent les Français ces dernières années. Pour l'ex-député bien connu des auditeurs d'Europe 1, ils sont dépossédés à de nombreux titres. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Il dépeint une sombre situation des Français. Invité d'On marche sur la tête, Philippe de Villiers est revenu sur plusieurs sujets : l'arrêt de C8 qu'il qualifie "d'attentat à la liberté d'expression", la raison qui l'a poussé à quitter la vie politique, ou encore sa vision de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais l'ex-député a eu également une analyse sur la situation que vivent les Français.

"Les Français vivent une véritable dépossession", assure-t-il. "Dépossession d'outils de travail : il n'y a plus de boulot, il n'y a plus d'usine dans nos campagnes, la désindustrialisation, la mondialisation sauvage. Dépossession de leur voisinage, les kebabs remplacent les cafés, tout change dans l'environnement, dans le voisinage. Et dépossession de leur identité, on ne leur parle plus de la France, on leur parle de sauver la planète. Ce n'est pas la même chose."