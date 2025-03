Cyril Hanouna – «J'en avais marre de me faire taper dessus» : Philippe de Villiers explique pourquoi il a quitté la politique

Invité d'"On marche sur la tête", Philippe de Villiers a expliqué pourquoi il a choisi de se mettre en retrait de la vie politique. Réécoutez l'extrait. Entre le milieu des années 1980 et 2018, le fondateur du Puy du Fou a eu une longue carrière au service des Français. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Secrétaire d'État à la Culture, président du conseil général de la Vendée, eurodéputé, président du Mouvement pour la France... Entre 1986 et 2018, Philippe de Villiers a eu une vie politique pour le moins riche. Mais il a décidé de tout arrêter et de passer "d'un électorat à un lectorat". Une véritable mue pour celui qui est également le fondateur du Puy du Fou. Alors comment expliquer un tel revirement ? "J'en avais marre de me faire taper dessus", explique-t-il dans On marche sur la tête.

"Je n'étais pas assis dans un studio que j'avais [Yvan] Levaï ou Duhamel, qui me disait 'qu'elle est votre différence avec le maréchal Pétain ?' Alors je réponds que je ne l'ai pas connu, 'oui mais vous auriez pu', m'a-t-on rétorqué." Et Philippe de Villiers de rappeler qu'il est le "fils d'un résistant qui a terminé sa guerre dans le camp de Lübeck parce qu'il a protégé un officier juif."

Et de conclure : "On m'a détruit parce que je ne correspondais pas aux parangons de la vie politique parisienne, aux sunlights de l'époque."