Cyril Hanouna – «Aujourd'hui, l'Assemblée nationale c'est l'annexe de la fabrique du crétin numérique», assure Philippe de Villiers

Philippe de Villiers regrette au micro de Cyril Hanouna le temps où l'Assemblée nationale était "l'annexe de l'Académie française". Il affirme que de nos jours, le palais Bourbon est devenu "l'annexe de la fabrique du crétin numérique". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Philippe de Villiers a longtemps connu les bancs de l'Assemblée nationale, puisqu'il a été à trois reprises député entre 1987 et 2004. Et selon lui, le palais Bourbon a bien changé avec le temps. "J'ai connu l'Assemblée nationale dans les années 1980, pour aller à mon siège, je serrais la main de Louis Mermaz, Pierre Mazeaud, ensuite Valéry Giscard d'Estaing... En fait, l'Assemblée nationale était l'annexe de l'Académie française", assure-t-il dans On marche sur la tête.

"C'étaient les élèves des hussards noirs de la République. Ils avaient reçu dans leur enfance, à l'école de la République, dans le cadre de méritocratie, un bagage énorme, immense, d'intelligence et de sensibilité."

Mais "aujourd'hui, l'Assemblée nationale est devenue l'annexe de la fabrique du crétin numérique", assène Philippe de Villiers. De là à dire qu'il n'apprécie pas les députés en poste actuellement ? "Je ne pense rien puisqu'ils ne pensent plus rien."