Cyril Hanouna - «Le cancer de la France, c'est la politique», lance un artisan en colère

"Vous servez à quoi ? Vous faites quoi pour la France ?" C'est par ces mots que Stéphane, artisan et auditeur d'On marche sur la tête sur Europe 1 a démarré sa longue diatribe contre les responsables politiques. Au lendemain de la nomination de Michel Barnier à Matignon, il assure "se ficher du nom du Premier ministre" et estime que "le cancer de la France, c'est la politique". "Vous ne faites rien ni pour les artisans, ni pour les Français. Vous êtes nombrilistes à en mourir. Vous parlez tout le temps, pendant que nous, on bosse des heures et des heures. Qu'est-ce que j'ai dans mon assiette à la fin du mois ? Quand est-ce que vous arrêtez de me faire payer des charges et de me prendre tout ce que j'ai ?", a-t-il imploré.