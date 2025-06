EN DIRECT - Surveillante poignardée en Haute-Marne : Macron dénonce «un déferlement de violence insensé»

La surveillante d'un collège, poignardée ce mardi matin par un élève à Chaumont (Haute-Marne), est morte. Elle était en urgence absolue après avoir reçu des coups de couteau de la part d'un collégien. Interpellé sur le sujet, le président de la République a dénoncé "un déferlement de violence insensé".

La surveillante, poignardée par un collégien mardi matin au collège François Dolto de Nogent en Haute-Marne, est morte. Elle avait été frappée à coups de couteau plus tôt dans la matinée par un élève qui a été arrêté alors que des gendarmes procédaient justement à un contrôle des sacs.

Le collégien a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Nogent tandis que les 324 élèves de l'établissement ont été confinés, a assuré la préfecture à l'AFP.

Emmanuel Macron déplore "un déferlement de violence insensé"

Emmanuel Macron a déploré "un déferlement de violence insensé" après le meurtre d'une surveillante poignardée mortellement mardi matin à l'entrée d'un collège à Nogent, en Haute-Marne.

"Alors qu'elle veillait sur nos enfants à Nogent, une assistante d'éducation a perdu la vie, victime d'un déferlement de violence insensé. Tous, nous sommes aux côtés de sa famille, de ses proches, de ses collègues et de l'ensemble de la communauté éducative. La Nation est en deuil et le gouvernement mobilisé pour faire reculer le crime", a écrit le chef de l'État sur X.

Marine Le Pen dénonce la "banalisation de l'ultraviolence" et "l'apathie des pouvoirs publics"

La cheffe de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, a dénoncé mardi la "banalisation de l'ultraviolence, encouragée par l'apathie des pouvoirs publics", après le meurtre d'une surveillante poignardée mortellement mardi matin à l'entrée d'un collège à Nogent, en Haute-Marne.

"Pas une semaine sans qu'un drame frappe l'école", a écrit la dirigeante du parti d'extrême droite, réclamant sur X "une réponse politique ferme, implacable et déterminée face au fléau de la violence des mineurs".

Déplacement d'Elisabeth Borne

La ministre de l’Éducation Elisabeth Borne va se rendre à Nogent, en Haute-Marne, après l'agression grave au couteau mardi matin d'une surveillante par un élève lors d'un contrôle des sacs devant un collège, a-t-elle annoncé sur X.

"Un drame terrible a frappé ce matin un collège de Nogent : une assistante d’éducation a été victime d’une attaque au couteau par un élève de l’établissement. J’exprime tout mon soutien à la victime et à ses proches", a écrit Mme Borne. "Je me rends sur place en soutien à l'ensemble de la communauté scolaire et des forces de l’ordre", a-t-elle ajouté.