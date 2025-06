Cyril Hanouna – Interdire la vente de couteaux aux mineurs ? «Ce n'est pas l'outil, mais la mentalité qu'il faut changer», lance une auditrice

Au micro de Cyril Hanouna, Justine, une auditrice revient sur la proposition de François Bayrou d'interdire la vente de couteaux aux mineurs. Pour cette mère de famille, ce n'est pas le problème, puisque c'est la mentalité qu'il faut avant tou changer. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Une réponse qui n'est pas à la hauteur. Après le meurtre de Mélanie G., 31 ans, une surveillante d'un collège à Nogent, mortellement poignardée par un élève de 3ᵉ alors que les gendarmes procédaient à un contrôle des sacs à l’entrée de l’établissement, le Premier ministre François Bayrou souhaite que les mineurs ne puissent plus acheter un couteau.

"Il n'y a pas autre chose à faire avant ?", lance dans On marche sur la tête, Justine, auditrice qui vit dans les Ardennes. "Je pense qu'ils ne se mettent pas à la place des gens, ils sont tellement dans leur idéologie à ne pas vouloir reconnaître leur tort, leur bilan...", lance-t-elle.

Pour cette mère de famille, "ce n'est pas l'outil [le couteau, ndlr] qu'il faut interdire, c'est la mentalité qui fait qu'on va l'utiliser qu'il faut changer. Et sans qu'on n'aura pas au gouvernement des gens qui vont reconnaître qu'ils se sont trompés, [...] on n'y arrivera jamais." Et de se demander, "combien de morts va-t-il falloir pour qu'enfin, on réagisse ?".