Cyril Hanouna - «Il faut faire confiance à Emmanuel Macron qui a fait ses preuves depuis sept ans», estime une auditrice

La France est-elle foutue ? Selon l’avocat Gilbert Collard, invité ce mardi dans On marche sur la tête, notre pays "arrive au moment où il n'a plus de solution, un pays dont les assises matérielles, la sécurité, l'ordre, l'autorité, les institutions ne fonctionnent plus, n'existent plus". Mais pour Elisabeth, une auditrice, "il faut faire confiance à Emmanuel Macron qui a fait ses preuves depuis sept ans".

Cette retraitée de 62 ans s'est réjouie des mesures mises en place par le président de la République. "Le Français le critique alors que Monsieur Macron a mis le chèque essence et le chèque énergie. Il a mis en place les aides de l’État pour le solaire afin de préserver la planète ainsi que l’alternance pour les jeunes qui veulent s’en sortir", détaille-t-elle au micro d’Europe 1. Satisfaite, elle conclut son témoignage en tirant sa révérence au chef de l’État.