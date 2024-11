Cyril Hanouna - «Le pays arrive au moment où il n'a plus de solution», s'inquiète Gilbert Collard

La France au bord de la rupture ? L'avocat Gilbert Collard était invité ce mardi au micro d'On marche sur la tête, et pour lui la réponse est claire : La France est "un pays qui est foutu". Il a notamment évoqué un pays "qui arrive au moment où il n'a plus de solution, un pays dont les assises matérielles, la sécurité, l'ordre, l'autorité, les institutions ne fonctionnent plus, n'existent plus".

Celui qui vient de publier un livre intitulé Indéfendables mémoires… Un demi-siècle d’une carrière émaillée des plus grandes affaires judiciaires a ensuite regretté une situation qui montre qu'il y a "une incapacité absolue du monde politique, du monde intellectuel et du monde des commentateurs à trouver des solutions", ce qui mène directement "à la fin du fonctionnement de la démocratie". La seule chose qui pourrait changer la donne serait un "surgissement", "mais où sont les intellectuels qui pensent ce renouveau ? Où sont les hommes politiques capables ?", s'est-il interrogé.