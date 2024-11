Cyril Hanouna - «L'engouement autour du football part à vau-l'eau», affirme un auditeur

"Le rugby a pris le pas sur le football." Laurent ne mâche pas ses mots. Cet auditeur d'On marche sur la tête a réagi à la différence de ferveur qui a pu être observée ces derniers jours entre les matchs de rugby et de football de l'équipe de France. Pour ce routier, qui se définit comme un "footeux", "l'engouement du football part à vau-l'eau.

Et d'avancer "qu'il ne se reconnaît plus dans l'équipe de France de football" : "Un rugbyman quand il a l'honneur d'être sélectionné en équipe de France, il monte à Paris. Les footeux là, ils sont sélectionnés en équipe de France, ils pensent plus à faire un défilé de mode en sortant de la voiture à Clairefontaine."