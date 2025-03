Cyril Hanouna - Antisémitisme : «J'en peux plus, j'en ai marre», les confidences d'une auditrice de confession juive

Cyril Hanouna a été la cible d'une affiche considérée comme antisémite lors d'une campagne pour une manifestation contre l'extrême droite. Ilana, auditrice de l'émission "On marche sur la tête", sur Europe 1, se confie au micro de Cyril Hanouna sur son quotidien comme femme de confession juive.

Depuis le 7-Octobre, la vie quotidienne de beaucoup de juifs en France a changé. Au micro de Cyril Hanouna, dans On marche sur la tête sur Europe 1, Ilana confie son exaspération et raconte avoir parfois changé de prénom ou d'origine pour éviter tout problème face à un interlocuteur.

"J'en ai marre qu'on parle des juifs"

"J'en peux plus, j'en ai marre. Je suis de confession juive, je souffre de tout ça. Je suis dans un métier où je rencontre des gens. Je dis que je suis italienne quand on me demande l'origine de mon prénom, parfois, je dis que je m'appelle Elena, pas la peine d'entrer dans le débat".

Elle affirme également souffrir des déclarations de plusieurs membres de La France insoumise : "Derrière les mots, il y a des gens. Pourquoi je n'ai pas le droit de porter plainte contre Rima Hassan, contre Sébastien Delogu ? Pourquoi, à cause d'eux, je vis mal ? J'en ai marre qu'on parle des juifs".