Cuisine : d'où viennent les nems et comment en faire à la maison ?

Les nems sont bien souvent présentés comme un met phare de la cuisine asiatique. D'aucuns peuvent avoir le réflexe de se rendre dans des restaurants chinois, hors confinement bien sûr, pour en déguster. Mais d'où viennent vraiment les nems ? Ce mardi dans Historiquement vôtre, Olivier Poels revient sur les origines de ce plat qui fait désormais partie de notre quotidien et nous livre sa recette (à retrouver en bas de cet article) pour faire ses propres nems ! La première des choses à savoir sur ce plat... c'est qu'il n'est pas né en Chine.

Un mets vietnamien

Aujourd'hui, les nems sont associés à la cuisine chinoise. Il est vrai que les Chinois cuisinent des nems dans leurs restaurants depuis plus d'un siècle. Pourtant, les nems ne sont initialement pas du tout chinois mais bien vietnamiens. Ils proviennent plus particulièrement du nord du Vietnam, où ils sont apparus dans les années 1740. C'est là-bas que ces petits rouleaux frits et farcis ont été inventés !

A l'origine, ce plat était servi à la cour impériale parce qu'il est assez complexe à réaliser. Il était donc réservé aux empereurs, d'où son autre nom de "rouleau impérial". À ne pas confondre avec le rouleau de printemps qui, lui, est chinois. Il s'agit également d'une galette de riz, mais à l'intérieur les ingrédients sont crus. Dans les nems, ils sont frits. Trois variantes traditionnelles de ces derniers existent : les nems au poulet, au porc et aux crustacés.

Comment bien former ses nems ?

Indispensables à la réalisation des nems, les petites galettes de riz sont difficiles à faire soi-même. En revanche, on peut facilement s'en procurer dans une épicerie asiatique. La farce doit, elle, être cuisinée par vos soins. Elle est simple à faire. L'étape la plus délicate reste donc la formation des nems. Il est recommandé de disposer une galette de farine de riz face à soi, de mettre un boudin de farce au milieu, de plier le bord du bas pour recouvrir la farce, puis les bords latéraux et enfin de rouler le tout vers le haut. Il faut ensuite coller le nem avec un tout petit peu d'eau tiède pour améliorer sa consistance. Enfin, le nem doit être frit pendant cinq à six minutes dans une huile à 160°C.