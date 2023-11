Crise du monde viticole : les vignerons du sud de la France se mobilisent à Narbonne, pour réclamer des aides

Le monde viticole traverse une crise depuis plusieurs années. Et les perspectives ne semblent pas réjouissantes pour les vignerons français : intempéries qui impactent les vignes, chute de la consommation de vin rouge, surproduction qui touche plus de 80.000 viticulteurs, arrachage de vignes inéluctables à court terme... Ce samedi, un rassemblement inédit aura lieu à Narbonne et réunira des viticulteurs du Gers jusqu'au Vaucluse en passant par le Gard pour exprimer leur colère et demander des aides.

"Tous les voyants sont dans le rouge"

Une unité naturelle tant les vents sont contraires pour la profession avec les aléas climatiques et surtout l'inflation : "tous les voyants sont dans le rouge puisqu'aujourd'hui, nos exploitations sont de moins en moins viables", explique Franck Saillan, vice-président du syndicat des vignerons de l'Aude. "Cette conjonction de nos problèmes, nous l'avons dans tous les bassins viticoles du sud de la France. C'est historique parce que c'est la première fois où on arrive à avoir des revendications qui sont communes, on est tous dans la même galère".

Dans le viseur également, les contraintes environnementales et cette impression de jouer le jeu sans jamais être gagnant : "toutes ces contraintes que nous subissons, a vraiment miné le moral des gens. Et derrière, aucune rémunération". Le monde viticole a la sensation de faire des efforts pour rien : "on sent une frustration terrible et les gens sont vraiment désabusés, voire à bout pour certains".

Une colère qu'il faudra maîtriser ce samedi à Narbonne, et en espoir, des mesures financières rapides pour arriver à passer l'année.