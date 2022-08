Intempéries : vignes, camping... Les dégâts des orages violents entre mardi et mercredi

Un couloir orageux très violent s'est formé en bord de mer, près de Toulon mardi soir, et des grêlons parfois gros comme des balles de golf ont tout emporté sur leur passage. Alors que Météo France a étendu sa vigilance orange à 13 départements ce mercredi, des exploitants ont été impactés dans le sud de la France. Dans la commune de La Londe-les-Maures, dans le Var, plus de 150 hectares de vignes sont parties en fumée.

"100% des parcelles sont touchées", explique Julie, la directrice du domaine des Bormettes, qui a tout perdu. "C'est le ciel qui nous tombe sur la tête, littéralement", lâche-t-elle au micro d'Europe 1.

Des blessés dans un camping de Corrèze

"C'est tout le travail d'une année qui tombe à l'eau", se désole la directrice du domaine, qui détaille les dégâts provoqués par ces intempéries : "Ça ouvre les grains en deux, c'est un peu comme la foudre. Et vu la taille des grêlons, c'était d'une violence assez importante. C'est vraiment le pire scénario qui pouvait arriver."

En plus de ces dégâts agricoles dans le Var, il y a eu des blessés en Corrèze. Dans le camping de Collonges-La-Rouge, près de Tulle, un chêne s'est écrasé sur une caravane et trois tentes. Une sexagénaire a été transportée dans la nuit en urgence absolue. Si ce mercredi après-midi, une accalmie générale a permis de réparer certains dommages, mais ces intempéries menacent toujours. Dans l'Hérault par exemple, des villes comme Montarnaud ou Puchabon ont relevé presque 100 mm de pluie, et d'autres grosses averses pourraient provoquer des inondations.