Comment expliquer la baisse de la consommation de vin chez les Français ?

Rouge, rosé, blanc, pétillant, moelleux… Le vin est un incontournable de la gastronomie française. Pourtant, les Français en boivent de moins en moins, selon une analyse menée par le Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et à indication géographique (CNIV). Une consommation qui pourrait baisser de 25% dans 10 ans. En terrasse de restaurant, Europe 1 a croisé les boudeurs.

"Je préfère un bon cocktail plutôt qu'une mauvaise bouteille de vin à 30 euros"

Dans l'assiette de Jules, la cuisse de volaille s'accompagne de petites pommes de terre grenaille. Un plat qui, selon lui, se marierait très bien avec "une eau gazeuse". "Je préfère un bon cocktail, une bonne bière plutôt qu'une mauvaise bouteille de vin à 30 euros", explique-t-il ajoutant que "le pichet de pinard est dépassé".

À l'inverse du vin, les cocktails ont désormais la cote. Rebecca, gérante d'un bistrot, a dû s'adapter. "Quand j'ai commencé, le menu de l'enseigne dans laquelle je travaillais, c'était un plat, un verre de vin, un café. Aujourd'hui, c'est un plat, une bière, un soft et un café. On est sur deux livraisons de bière et soft par semaine pour une livraison de vin. Chez moi, j'ai 13 bières à la pression, on s'est adapté à la demande", argumente-t-elle.

"Le vin, c'est notre culture"

Les clients qui boudent la bouteille sont surtout des jeunes, tente de rassurer Charlotte. "Je m'accorde une bonne bouteille de temps en temps. On va apprécier un bon verre de vin. Le vin, c'est la racine du Français, c'est notre culture", assure-t-elle. Elle est pourtant peu friande du vin de table rouge qui, selon les études, est la première victime du désaveu des Français.