Crédit immobilier : que va changer concrètement la fin des questionnaires de santé ?

INTERVIEW

Les clients du Crédit Mutuel n'auront plus à remplir le moindre questionnaire de santé pour obtenir un prêt immobilier. C'est ce qu'a annoncé le groupe, dans le but de mettre fin aux inégalités. Une décision qui implique que les personnes malades ou celles qui l'ont été par le passé, n'auront plus à se soumettre à des questions intimes et vont pouvoir emprunter plus facilement. Elles ne feront plus en effet l'objet de surprimes ou d'exclusion liées à leur état de santé. Mais à certaines conditions.

Un des apprentissages de la crise du Covid

D'abord, il faut être un client fidèle de la banque et y avoir domicilier ses revenus principaux depuis au moins sept ans. Il faut également avoir moins de 62 ans et demander un crédit immobilier pour sa résidence principale. Ce dispositif est également soumis à un plafond pour le montant assuré, allant jusqu'à 500.000 euros par emprunteur.

Invité sur Europe Midi mardi, Nicolas Théry, le président du Crédit Mutuel, a expliqué cette décision. "Nous somme une entreprise mutualiste et le mutualisme n'est pas de l'incantation mais de la preuve. Nous avons été sensibles aux discriminations peu visibles au détriment de gens qui ont eu des problèmes de santé ou qui en ont. C'est ce que nous a appris la crise du Covid : on peut faire simple et solidaire et c'est ce qu'on a décidé de faire", a-t-il affirmé.

Une application plus poussée de la loi Evin

De là à en finir avec les questionnaires de santé pour la totalité des clients, y compris les nouveaux, le président du Crédit Mutuel a estimé que les banques et les assurances sont des métiers "de long terme". "On couvre les gens pendant 25 ans sur un crédit immobilier et je pense que cette double confiance, celle que les clients nous font et celle que nous faisons à nos clients, est la bonne façon de construire une confiance durable. Et ce qu'on cherche, c'est que tout le monde fasse comme ça. Finalement, on va au bout de la loi Evin sur les complémentaires santé mais pour l'assurance emprunteur", a-t-il poursuivi.

La loi Evin du 31 décembre 1989 prévoit en effet le maintien de la complémentaire santé collective pour les salariés sortants afin que ces derniers puissent continuer à être remboursés ou indemnisés des frais relatifs à une maladie, une maternité ou un accident, sans condition de durée.

Un appel aux banques à faire de même

Les clients qui ont déjà des prêts en cours pourront également bénéficier de ce dispositif, comme l'a assuré Nicolas Théry. "On va leur écrire pour leur dire qu'à partir du 1er décembre, ils ne paieront plus de surprimes", a-t-il annoncé, avant de justifier ce montant de 500.000 euros par emprunteur afin d'être éligible. "Cela représente 97% du marché immobilier français. Donc si vous êtes un couple, ça fait un million d'euros de prêt, en plus de votre apport. Donc on a estimé que ça va nous permettre de toucher la quasi-totalité des prêts immobiliers."

Le coût total de cette mesure est de 70 millions d'euros par an. Et le groupe va même plus loin puisqu'il appelle toutes les banques à faire de même. Pour le président du Crédit Mutuel, il s'agit pas en effet d'une "mesure commerciale" mais bien d'un "appel à changer" pour l'entreprise, qui entend lutter contre "l'individualisation croissante". "Il y a une espèce d'américanisation du marché de l'assurance où on a l'impression que tout se renégocie tout le temps. Nous, on dit non. Et dans l'intérêt de tous, notamment des malades, on veut avoir cette approche globale de mutualisation et de long terme", a poursuivi Nicolas Théry.

Cette annonce du groupe mutualiste intervient alors qu'un groupe de député Agir a déposé une proposition de loi pour permettre aux assurés de pouvoir changer à tout moment d'assurance emprunteur, alors que cela est aujourd'hui uniquement possible la première année, puis à chaque date anniversaire.