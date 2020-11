Covid : en Gironde, des Ehpad utilisent des mobil-homes pour les visites aux résidents

REPORTAGE

"C'est très bien !" En Gironde, plusieurs Ehpad ont opté pour une solution originale pour renforcer la sécurité sanitaire des visiteurs et des résidents : un mobil-home. Installé devant ces établissements, ils permettent d'éviter aux proches de rentrer dans les Ehpad et ainsi diminuer les risques de contamination au coronavirus. Europe 1 s'est rendu dans un établissement qui a opté pour cet espace dédié aux visites à Caudrot, près de Langou.

Tout pour respecter les règles de distanciation

Joliment décoré, le mobil-home est installé dans la cour, à l'extérieur de l'établissement. Il n'est donc pas nécessaire de rentrer dans le bâtiment principal pour que les familles retrouvent leurs parents. "À l'intérieur, il y a une paroi de verre qui permet de respecter les règles de distanciation, mais aussi de pouvoir enlever le masque et de pouvoir communiquer aussi par le sourire et vraiment, de reconnaître leurs proches", détaille au micro d'Europe 1 la directrice. "On a aussi équipé les personnes qui avaient le plus gros problème auditifs d'une sono. La famille a un micro et un amplificateur qui se situe du côté des résidents, pour qu'ils puissent bien communiquer.

Un dispositif qui plait à Christiane, venue du Lot-et-Garonne pour rendre visite à sa maman, 93 ans. "C'est rassurant, parce que lorsqu'on rentre dans la maison de retraite, on a le gel, le masque... Mais c'est quand même anxiogène. Tandis que là, c'est très bien !" Et pour minimiser encore plus les risques, le mobil-home est désinfecté entre chaque visite.