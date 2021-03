Covid-19 : protocole sanitaire allégé pour les résidents d'Ehpad vaccinés

L’étau se desserre pour les pensionnaires d'Ehpad. Les résidents protégés par une vaccination complète - deux injections suivies d'une période de 15 jours - pourront se rendre chez leurs proches sans se faire tester et s'isoler sept jours dans leur chambre, a annoncé la ministre chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, dans les colonnes du Parisien. A l'intérieur des établissements, les activités collectives sont à nouveau autorisées, les portes des chambres "ouvertes aux familles" et les parois en Plexiglas retirées.

"On invente le passeport vaccinal pour les résidents d’Ehpad"

Pour le moment, 87% des résidents ont reçu leur première injection, 62% la seconde. Quant aux personnes non vaccinées, elles seront aussi autorisées à sortir mais devront encore respecter un isolement de sept jours à leur retour dans l'établissement. Une différenciation qui chiffonne Yann Reboulleau, président du groupe Philogéris, gestionnaire d'Ehpad. "Il y a un régime spécifique aux résident non vaccinés. On invente en quelque sorte le passeport vaccinal pour les résidents d’Ehpad et pour les proches qui viennent en visite", pointe-t-il.

Ce protocole ne représente toutefois que des recommandations du gouvernement. Chaque direction d'établissement doit élaborer ces mesures d'assouplissement selon la situation épidémique locale et l'avancement de la campagne vaccinale, en lien avec l'Agence régionale de santé. Dans certains établissement, les résidents étaient par ailleurs déjà autorisés à sortir, qu'ils soient vaccinés ou pas.