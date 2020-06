Covid-19 : l'OMS prévoit 10 millions de cas la semaine prochaine, le pic pas atteint en Amérique

Le seuil des dix millions de cas de Covid-19 dans le monde devrait être atteint la semaine prochaine alors que l'épidémie n'a pas encore atteint son pic dans la région des Amériques, a averti mercredi l'OMS.

"Un total de 10 millions de cas la semaine prochaine"

"Au cours du premier mois de cette épidémie, moins de 10.000 cas ont été signalés à l'OMS. Au cours du mois dernier, près de 4 millions de cas ont été signalés. Nous nous attendons à atteindre un total de 10 millions de cas la semaine prochaine", a déclaré le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle. Pour l'heure, plus de 9.279.310 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Hausse de 25 à 50% de cas dans beaucoup de pays

"L'épidémie dans le continent américain est très intense, en particulier en Amérique centrale et du Sud", a souligné en conférence de presse Michael Ryan, le directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS. "Nous avons constaté une tendance continue et préoccupante, avec beaucoup de pays qui ont connu des augmentations de 25 à 50 % au cours de la semaine dernière", a-t-il ajouté. "Malheureusement, la pandémie dans beaucoup de pays du continent américain n'est pas parvenue à son pic", a-t-il dit, en soulignant que le niveau élevé de transmission du virus ne permet pas à ces pays d'en finir avec les "mesures sanitaires et sociales extrêmes".

Le haut responsable a souligné que la durée de l'épidémie et sa trajectoire dépendaient de l'action entreprise par les gouvernements.