Covid-19 : un sentiment de liberté retrouvée pour les Français vaccinés

Le cap des 12 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, a été franchi. Certains connaissent donc un tout premier goût de liberté retrouvée. A Bachy, près de Lille dans le Nord, Joëlle et Michel, 72 ans, organisent enfin un repas avec leurs petits enfants après sept mois sans se voir. "Le fait d'être vacciné, c'est vrai que pour nous ça nous permet de lâcher prise", explique Joëlle au micro d'Europe 1.

"On se rapproche de nos amis vaccinés"

"On a le sentiment quand même d'être plus protégé contre les formes graves et c'est le plus important à mon avis", précise Michel. La vaccination leur permet de reprendre contact avec leurs amis et compagnons de jeux. "On se rapproche de nos amis vaccinés. Ce sont des gens de notre âge et on fait des après-midi jeux. Maintenant, on peut se permettre ça" souligne Joëlle.

Si les rencontres se font plus régulièrement, les gestes barrières restent d'actualité. Les retraités comptent bien profiter de ce début de liberté, en nombres réduits. Avant de pouvoir enfin peut-être, se rassembler en plus grand nombre et sans masque.