Covid-19 : la décrue se poursuit dans les hôpitaux

Les hôpitaux français accueillaient toujours moins de malades atteints du Covid-19, y compris au sein des services abritant les cas les plus graves, selon les données de Santé publique France publiées vendredi. Au total, 1.389 personnes, contre 1.439 personnes la veille, sont dans ces services, qui traitent celles atteintes des formes les plus graves de la maladie. Il avait atteint un record de 6.001 patients le 26 avril, au plus fort de la troisième vague de l'épidémie.

33 morts à l'hôpital

Le chiffre des admissions quotidiennes en services de soins critiques reste parmi les plus faibles de cette dernière vague, 39 personnes sur les dernières 24h. Le nombre de personnes hospitalisées poursuit lui aussi sa baisse, avec 9.190 patients contre 9.392 patients la veille. Il était passé mercredi sous la barre des 10.000, un niveau pas vu depuis la mi-octobre. Sur 24h, 148 personnes ont été hospitalisées à cause du Covid-19. La maladie a emporté 33 patients sur 24h à l'hôpital, contre 45 la veille.